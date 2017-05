Freelance persfotograaf Károly Effenberger wint prijs voor beste Belgische persfoto

Brussel - Freelance persfotograaf Károly Effenberger heeft vrijdag de Nikon Press Photo Award 2016 gewonnen, de prijs voor de mooiste of meest originele persfoto van Belgische of Luxemburgse fotografen. Zijn portret van de Belgische oud-politicus Bernard Wesphael werd vrijdag in het Fotomuseum Antwerpen bekroond. De prijs in de categorie Sport gaat naar Peter Malaise voor zijn foto van Mathieu Van der Poel. Daarnaast zijn er per categorie prijzen toegekend aan Sanne De Wilde (Promising Young Photographer ), Dieter Telemans (News) en Joris Hermans (Story).

“Károly Effenbergers portret van Bernard Wesphael is een foto die een lang leven is beschoren”, zo luidt het in het juryverslag. “Het beeld is een samenvatting van heel het verhaal - van verdenking tot vrijspraak - van Bernard Wesphael. Dit portret symboliseert enerzijds het eeuwige vraagteken dat er ondanks de vrijspraak van de moord op zijn vrouw voor sommigen blijft, maar anderzijds ook de tristesse van de overwinning. Blik en houding van Bernard Wesphael in dit technisch perfecte portret met een majestueuze belichting maken het gewicht van het geheel voelbaar.”

In de categorie Sport won Peter Malaise, professioneel persfotograaf voor onder andere Mediahuis en PhotoNews, met een foto van veldrijder Mathieu Van der Poel na diens overwinning in de cyclocross in het West-Vlaamse Otegem. “Deze foto geeft de wereld van het professioneel veldrijden ten voeten uit weer. Je ziet in dit beeld steeds weer nieuwe details. De veldrijder, het slijk aan de benen, de lijnen van het wielertruitje, de mouwen van de journalisten, het kunstgras. De hoge saturatie onderstreept het democratische van het gebeuren”, zo klinkt het bij de jury.

De prijs voor beloftevolle fotografen jonger dan 30 jaar gaat naar Sanne De Wilde voor haar reportage over een broer en zus met albinisme.

De winnende foto’s zijn nog tot 21 juni te bewonderen in het Fotomuseum Antwerpen.

(belga)