7-0! Ontketend STVV slacht miserabel KV Mechelen af

KV Mechelen liep vrijdagavond op het veld van STVV een blamage op. Na 90 minuten stond het maar liefst 7-0. Vetokele, Fernandes en Gerkens zorgden voor een comfortabele ruststand. Na de koffie maakten Ceballos en driemaal Abrahams de Mechelse desillusie compleet. STVV zal Racing Genk opwachten in de finale van Play-off 2.

Mechelen maakte op de tiende en laatste speeldag nog kans op groepswinst in de A-groep, maar moest dan met zes doelpunten verschil gaan winnen op Stayen. STVV zette de puntjes echter snel op de i.

Na dik kwartier al 3-0

Het was de thuisploeg die als eerste zijn neus aan het venster stak. Ceballos probeerde vanuit een scherpe hoek, maar besloot in het zijnet. KV Mechelen prikte even later tegen via Matthys die voorlangs schoot, maar in de 7de minuut kwam Malinwa reeds op achterstand. Gerkens bediende mooi Vetokele, die voor doel niet twijfelde en de netten deed trillen. Rampzalig begin voor de Maneblussers.

Het beterde er niet op, want zeven minuten later verdubbelden de Kanaries al hun voorsprong. Fernandes werkte een hoekschop staalhard binnen. STVV ging door op zijn elan en in de 17de minuut stond het reeds 3-0 na een fraai afstandsschot van Gerkens. Malinwa bleef verder klungelen, zo blunderde Coosemans in de 38ste minuut door naast het leer te trappen, maar Ceballos kon niet optimaal profiteren en schoot naast.

STVV zet door

KV Mechelen ging na de rust op zoek naar de eerredder, maar moest zich na zes minuten reppen om niet nog een tegendoelpunt te slikken. Fernandes legde met het hoofd de bal goed terug op Mechele, die overkopte. De Maneblussers rechtten hun rug en deelden prikjes uit via Callebaut en El Messaoudi. In de 55ste minuut moesten de bezoekers echter een nieuwe klap verwerken. Callebaut haalde Gerkens neer in het strafschopgebied, Ceballos zette de penalty feilloos om.

Het Truiense feestje hield niet op, want in de 61ste minuut moest KV met tien verder. Osaguona kreeg een geel karton onder de neus geschoven na een fout. Toen hij verhaal ging halen bij de scheidsrechter, kreeg de Nigeriaan prompt een tweede gele kaart en mocht hij gaan douchen.

Hattrick

El Messaoudi bleef de gevaarlijkste man bij Malinwa, maar zijn pegel zoefde maar net over het doelhout van Pirard. In de 65ste minuut strooide Peeters verder met fraaie passes waarmee hij de pas ingevallen Abrahams vond. Die aarzelde niet en zette de forfaitscore op het scorebord. Een kleine tien minuten later prikte hij zijn tweede treffer van de avond tegen de netten na een dieptepass van Vetokele. De bezoekers ontsnapten aan de 7-0 door een goede tussenkomst van Coosemans, maar dat bleek enkel uitstel van executie. Drie minuten voor tijd liet Abrahams een zuivere hattrick optekenen.

Finale Play-off II

Door de ferme uithaal zal STVV zijn Limburgse streekgenoot bekampen in de finale van Play-Off 2. KV Mechelen sluit de nacompetitie af met een tweede plek in de Play-Off 2A-poule.

STVV beëindigt de A-groep met 22 punten. Daarna volgen KV Mechelen (16), Waasland-Beveren (15), Standard (14), Union (10) en Lierse (10).

De finale van Play-off II wordt afgewerkt op zaterdag 27 mei (20u30) op het veld van KRC Genk, dat na de reguliere competitie hoger gerangschikt was dan STVV en dus het thuisvoordeel krijgt. De winnaar van dat Limburgs duel zakt op woensdag 31 mei af naar de kust, waar om 20u30 de testwedstrijd tegen KV Oostende (de nummer vier uit Play-off I) wordt gespeeld. In de Versluys Arena wordt gestreden voor een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League.

Foto: Photo News