Alleenstaande ouders minst tevreden met hun leven

Brussel - De Vlaming geeft zijn leven gemiddeld een 7,6 op 10. Er zijn wel opvallende verschillen. Zo geven mensen die samenleven met een partner hun leven gemiddeld een 7,9. Alleenstaande ouders geven een beduidend lagere score van 6,8 en zijn daarmee het minst tevreden met hun leven. Dat blijkt uit een studie van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR).

Wie samenwoont met een partner maar geen kinderen heeft, blijkt dus het meest tevreden over zijn leven (7,9). Die tevredenheid daalt lichtjes zodra er bij samenwonende partners ook kinderen in het spel komen (7,7). Bij wie alleen woont, zakt de tevredenheid verder naar 7,2 en alleenstaande ouders zijn met 6,8 op 10 het minst tevreden met hun leven.

Uit de cijfers blijkt nog dat die alleenstaande ouders vooral veel minder tevreden zijn met hun woning, levensstandaard en inkomen dan samenwonende ouders. Bijna vier op de tien alleenstaande ouders geeft bijvoorbeeld aan ontevreden tot heel ontevreden te zijn over hun inkomen. Bij mensen die met een partner samenwonen zonder kinderen, is dat maar twee op de tien.

Het aandeel alleenwonenden en alleenstaande ouders dat aangeeft comfortabel te kunnen leven, ligt ook beduidend lager dan bij de andere leefvormen. “Van de groep alleenstaande ouders geeft 41 procent aan moeilijk tot heel moeilijk rond te komen met het gezinsinkomen. Bij de alleenwonenden is dat 29 procent. Bij de groep die samenwoont met een partner (met of zonder kinderen) is dat maar 13 procent”.

