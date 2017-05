Topdokter: “Kind met lipafwijking wordt gewoon over schutting gegooid”

In de VIER-serie ‘Topdokters’ maakt Nathalie Roche furore als plastisch chirurg van UZ Gent, maar de vrouw spendeert niet al haar tijd in dat ziekenhuis. Ze gaat elk jaar twee weken naar een ontwikkelingsland om kosteloos hele dagen lippen te opereren. “Ik heb er tijd om stil te staan bij de dingen.”

“Ik reis graag. Tijdens zo’n missie doe je twee weken lang hele dagen niets anders dan opereren: je staat op, je ontbijt, je opereert soms tien uur aan een stuk, je eet en je gaat weer slapen. Er is geen afleiding, geen wifi, geen huishouden, er zijn geen rekeningen die je moet betalen. Ik neem behalve mijn medische instrumenten ook bijna niets mee. Drie T-shirts, twee broeken, en een paar onderbroeken. Alles wordt er teruggebracht tot de essentie en je komt in een situatie die tot bezinning leidt”, steekt Roche van wal in Humo.

“Omdat we elk jaar terugkeren, kunnen we moeilijke operaties in stappen uitvoeren: eerst sluiten we de lip, daarna het verhemelte. We moeten niet denken: ‘We moeten alles in één keer doen en we zullen er maar het beste van maken’. Oké, voor een orthodontist hebben de mensen ginder geen geld, maar nadat het verhemelte gesloten is, krijgen ze wel oefeningen mee om hun kind zo goed mogelijk te leren spreken. Hier in België is het uitgangspunt dat we streven naar het zo perfect mogelijke, maar in de ontwikkelingslanden zijn mensen daar nog niet aan toe. Ze proberen te overleven, een beetje zoals dieren in de natuur. Ik heb al meegemaakt dat een pasgeboren kind met een lipafwijking gewoon over de schutting werd gegooid, waarna het door nonnen werd gevonden. In het begin vond ik dat vreselijk, maar naarmate je langer in zo’n land bent, kun je die ouders ergens wel begrijpen. Ze zijn vaak heel arm, en een kind met een misvorming zien ze als een soort vloek.”