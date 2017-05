Matthias Schoenaerts acteert opnieuw in grote Hollywoodfilm: “Hij ziet er uit als Poetin”

De Antwerpse acteur Matthias Schoenaerts (39) is binnenkort opnieuw in een Hollywoodblockbuster te zien. In ‘Red Sparrow’ is hij te bewonderen naast superster Jennifer Lawrence. “Matthias heeft ontzettend veel uitstraling”, vertelt regisseur Francis Lawrence, bekend van ‘The Hunger Games’-films, aan Het Laatste Nieuws.

Foto: ISOPIX

Schoenaerts heeft de afgelopen jaren zijn stekje veroverd naast de groten der Hollywood. Met films als ‘The Drop’, ‘The Danish Girl’ en ‘A Bigger Splash’ heeft hij zich ondertussen bewezen in filmland. Dat heeft hem nu een hoofdrol naast Jennifer Lawrence opgeleverd in ‘Red Sparrow’.

In de nieuwe langspeelfilm, die in februari 2018 in de Belgische bioscoopzalen te zien zal zijn, vertolkt Schoenaerts de oom van Lawrences personage Dominika, een Russische ballerina die een carrièreswitch naar een spionne onderneemt. Het script is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Amerikaanse ex-spion Jason Matthews.

Vladimir Poetin

“De twee personages houden er een heel interessante relatie op na”, vertelt Francis Lawrence. “En dat is precies waarom ik Matthias wilde casten. Hij heeft ontzettend veel uitstraling. Hij is ook sexy, intelligent en past perfect naast medespeler Joel Edgerton. Ik ben zéér, zéér tevreden met het resultaat.”

De Antwerpse acteur heeft in de film ook wat weg van de Russische president Vladimir Poetin. “Frappant, want in de realiteit lijkt hij allesbehalve op hem”, meent de cineast. “Matthias lijkt net een tiener met zijn warrig haar. We wilden hem een Russische look aanmeten, en om de één of andere reden ziet hij er nu dus als Poetin uit. Absoluut niet de bedoeling, maar we zijn aangenaam verrast.”