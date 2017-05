Micha Marah neemt clip op in Merksplas

Merksplas - De Kempense zangeres Micha Marah (63) brengt volgende week haar nieuwe single Liefdesliedjes uit. Voor de bijhorende videoclip zijn opnames gemaakt op meerdere plaatsen in Merksplas.

Micha Marah woont in Antwerpen, maar heeft haar bureau in Merksplas. Toch is het de eerste keer dat ze opnames maakt in de Spetsergemeente. “Ik ben sinds vorig jaar opnieuw liedjes aan het maken”, vertelt Micha Marah. “Voor de clip van het nummer Jij, dat in januari is verschenen, was het al de bedoeling om buitenopnames te maken. Maar omdat het die dag heel slecht weer was, hebben we de plannen moeten veranderen en zijn we naar een locatie binnen moeten verhuizen."

"Ik heb toen tegen de regisseur gezegd dat we voor mijn volgende nummer een nieuwe poging zouden doen om opnames te maken in Merksplas. Vooraf ben ik gaan kijken welke plaatsen in de gemeente het beste zijn."

In de clip, vanaf 22 mei te zien op MENT TV, ziet u Micha Marah door de dreven van Merksplas-Kolonie rijden. Er zijn ook opnames gemaakt op het grasveld bij Villa ter Borcht in Carons Hofke. Villa ter Borcht komt niet in beeld omdat de regisseur vond dat er te veel storende elementen tegen de gevel hingen.