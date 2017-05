Hevig onweer zorgt her en der voor wateroverlast in Antwerpen

Kiel / Luchtbal-Rozemaai - In de nacht van donderdag op vrijdag trok er een hevig onweer over Antwerpen. Dat veroorzaakte hier en daar wateroverlast, zoals op de Noorderlaan en aan de Jan Van Rijswijcklaan.

Een half uurtje, langer woedde het onweersfront niet over Antwerpen. Maar het was wel voldoende om hier en daar straten blank te zetten. Kort na middernacht viel de regen met bakken uit de lucht. Over een afstand van ruim 3 kilometer, vanaf de politieschool tot aan de Groenendaallaan, stond de rechterrijstrook van de Noorderlaan richting Antwerpen onder water. Daardoor kon het verkeer enkel langs de linkerrijstrook.

Het kruispunt van de Vogelzanglaan met de Jan Van Rijswijcklaan op het Kiel, vlakbij Antwerp Expo, werd een tijdlang afgesloten. Door de grote hoeveelheid bloesem die van de bomen was gewaaid, waren de rioolputjes verstopt geraakt. Het kruispunt kwam zo onder water te staan. Enkele brandweerteams kwamen ter plaatse.