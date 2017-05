Katholiek Onderwijs schaart zich achter nieuw model M-decreet

Brussel - Katholiek Onderwijs Vlaanderen engageert zich om de bestaande samenwerking met andere netten voort te zetten en te verdiepen in het nieuwe ondersteuningsmodel voor het M-decreet. Dat zegt de katholieke onderwijskoepel in een reactie op het akkoord rond het nieuwe ondersteuningsmodel dat donderdag werd bereikt.

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld hebben een akkoord bereikt over het nieuwe ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke noden in het gewone onderwijs. Dat nieuwe model moet ingaan vanaf 1 september 2017. Voor bepaalde groepen leerlingen (o.a. dove en blinde leerlingen) zal gewerkt worden met een financieel ‘rugzakje’ en er komt ook extra ondersteuning voor leerlingen met zorgnoden maar zonder medisch attest. Het is ook de bedoeling om de samenwerking over de netten heen te stimuleren.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen reageert positief op het bereikte akkoord. De katholieke koepel engageert zich ook om de bestaande samenwerking met andere netten voort te zetten en “waar mogelijk te verdiepen”.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil de ondersteuningsnetwerken wel netgebonden organiseren, maar scholen die al samenwerken met andere netten mogen dat blijven doen. Meer zelfs, het is de bedoeling die samenwerkingen te verdiepen. Concreet mogen scholen van andere netten zich bijvoorbeeld aansluiten bij een ‘katholiek’ ondersteuningsnetwerk en scholen van het katholieke net mogen zich aansluiten bij een ondersteuningsnetwerk van een ander net.

Verder vindt Katholiek Onderwijs Vlaanderen het belangrijk dat het akkoord “voldoende garanties inhoudt voor het personeel”. De katholieke koepel staat ook achter de verdeelsleutel voor de middelen, waarbij er 70 procent verdeeld wordt volgens leerlingenaantallen en 30 procent op basis van geattesteerde zorgnoden. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil met die gedeeltelijk lineaire verdeling afstappen van de puur medische benadering en de “jacht op attesten”. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is blij met die verdeling. “Zo kunnen alle leerlingen van alle scholen kwaliteitsvolle ondersteuning krijgen”.