Privémarkt serviceflats ontploft

Brussel - Steeds meer investeerders werpen zich op de markt voor assistentiewoningen, schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws vrijdag. In Vlaanderen is het aantal serviceflats in privéhanden in drie jaar tijd verzesvoudigd, van 500 naar 3.100.

Vlaanderen telt vandaag een kleine 24.000 serviceflats. Het gros zit in handen van OCMW’s of vzw’s. Maar het aantal privé-initiatieven is de laatste drie jaar explosief gegroeid. Door de lage rente en de groeiende vraag naar zorginstellingen zien veel privé-investeerders brood in deze markt. Momenteel palmen zij al 13,2 procent van de Vlaamse markt in, zo berekende consultancybureau Probis en ING België.

Die private serviceflats zijn meestal wel luxueuzer en bieden meer kwaliteit, maar ze zijn ook duurder. Voor een woning met één slaapkamer moet je op de Vlaamse privémarkt rekenen op een dagprijs van 36,1 euro of 1.097 euro per maand. Wie een serviceflat huurt bij een publieke instelling, betaalt slechts 21 euro per dag, 40 procent minder.

