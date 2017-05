Jurgen Van den Broeck stopt met wielrennen: “Mentaal is het helemaal op”

Jurgen Van den Broeck stopt eind dit seizoen met koersen. De 34-jarige Kempenaar is na vijftien profjaren vooral mentaal op. Hij vroeg LottoNL - Jumbo om zijn tweejarig contract te ontbinden en de ploeg stemde in. Eind dit jaar zet VdB er een punt achter. Om de koersfiets te ruilen voor de tractor.

Richard Plugge, ploegmanager van LottoNL - Jumbo, bevestigde gisteren dat Jurgen Van den Broeck er eind dit seizoen mee ophoudt. “Dat hebben we in goed overleg met elkaar beslist”, klonk het in de Giro.

De cirkel is daarmee zo goed als rond. Als VdB – ondanks een fysiek ongemak aan het achterwerk – ­volgende week zondag de finish in Milaan haalt, heeft de terminus een symbolische betekenis. Als ronde­renner begon het voor de voormalige jeugdwereldkampioen tijdrijden tien jaar geleden immers in de Giro. De honderdste editie is zijn vijftiende en laatste grote ronde. Voor de Tour was VdB sowieso niet voorzien, tijdens de Vuelta heeft hij andere plannen. Dan trouwt Van den Broeck immers met Joke, de vrouw met wie hij sinds ­midden augustus 2016 zoontje Vince heeft.

De drive, VdB’s grootste wapen, is hij de voorbije drie jaar beetje bij beetje kwijtgespeeld. De altijd eenvoudig ­gebleven Van den Broeck heeft een alternatief. Net als Stijn Devolder is hij gebiologeerd door de landbouw. VdB zal ook na zijn profcarrière een ­buitenmens blijven: de akkers van Geel en wijde omgeving worden ­vanaf 1 januari 2018 zijn werkterrein.