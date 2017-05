LeBron James verovert voor elfde keer plaats in team van het jaar

LeBron James heeft van de National Basketball Association (NBA), de Amerikaanse basketbalcompetitie, een plaats gekregen in het team van het jaar. Het is al de elfde maal in zijn carrière dat hem die eer te beurt valt, waardoor de superster van Cleveland het record van Kobe Bryant en Karl Malone evenaart.

De 32-jarige James, die aan zijn veertiende NBA-seizoen toe is, kreeg een stem van maar liefst 99 van de honderd stemgerechtigde journalisten.

James Harden heeft ook zijn plek in de ploeg van het jaar. De speler van Houston deed het met honderd stemmen zelfs nog net iets beter dan James. Russell Westbrook (Oklahoma City, 99 stemmen), Kawhi Leonard (San Antonio, 96 stemmen) en Anthony Davis (New Orleans, 45 stemmen) vervolledigen het team.

Het tweede type-vijftal bestaat uit Rudy Gobert (Utah), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Isaiah Thomas (Boston) en Stephen Curry en Kevin Durant van Golden State. Jimmy Butler (Chicago), Draymond Green (Golden State), DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers), DeMar DeRozan (Toronto) en John Wall (Washington) vormen het derde team.

De winnaar van de prestigieuze Most Valuable Player Award wordt op 26 juni in New York bekendgemaakt.