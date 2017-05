Hoop op redding 124 van 169 jobs bij McGregor en Gaastra

Vandaag wordt duidelijk of een deel van de kledingwinkel-ketens McGregor en Gaastra een doorstart kan maken. Volgens de gerechtsmandatarissen kunnen 124 van de 169 jobs gered worden.

Na een eerste zitting op 5 mei en een volgende afgelopen vrijdag besliste de rechter van de Antwerpse Rechtbank van Koophandel zijn vonnis over het lot van Mc Gregor en Gaastra uit te stellen tot vandaag 19 mei. Officieel loopt de WCO-termijn (Wet Continuïteit Ondernemingen, zeg maar curatele) voor de noodlijdende keten vandaag af nadat de eigenaars op 17 maart gerechtelijke bescherming hadden gevraagd voor de 24 gehuurde winkelpanden plus de hoofdzetel in Antwerpen. Eigen activa heeft de groep, die behoorde tot de Nederlandse Doniger Fashion Group, niet.

De twee gerechtsmandatarissen, Peter Verstraeten en Deborah Dobson, boden de winkels als aparte kavels aan via het veilinghuis Moyersoen en moesten de biedingen op 21 april afsluiten. Tijd om over de huurcontracten te onderhandelen, was er dus niet.

Officieel gaat het om drie NV’s: McGregor Retail Belgium, Gaastra Retail Belgium en McGregor Finance, dat de financiële en logistieke ondersteuning levert.