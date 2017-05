Oppositie én stadsbestuur ziedend over vervroegde zomerdienstregeling trams

Antwerpen -

De Lijn stapt al in juni, een maand vroeger dan normaal, over op de zomerregeling voor hun trams in Antwerpen. Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) reageert verontwaardigd. “Door de werken aan de Leien zullen mensen overwegen om de tram te nemen. Dan moet je ervoor zorgen dat zij bediend worden.” Hij hoopt de beslissing nog te kunnen terugdraaien.