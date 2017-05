Scheidsrechter dient klacht in voor slagen bij politie

Arendonk / Vorselaar - Scheidsrechter Bart Broeckx (49) uit Vorselaar heeft een klacht ingediend bij de politie. “Na de match in Arendonk sloeg de trainer van Burcht me in het gezicht”, zegt hij. De coach ontkent in alle toonaarden.

Even terug naar de feiten. In het gemeentelijke stadion in de Kerkstraat in Arendonk werd zondag de voetbalwedstrijd tussen Verbroedering Arendonk en Sporting Burcht gespeeld. Lange tijd stond het 0-2 waardoor Sporting Burcht zeker was van promotie naar tweede provinciale.

Maar het venijn zat in de staart. In de 95ste minuut scoorde de thuisploeg de 1-2 en gingen de Arendonkenaars van de hel naar de hemel. De mannen van Spor­ting Burcht moesten daardoor vrede nemen met een verlengd verblijf in derde provinciale.

Na het laatste fluitsignaal gingen de poppen aan het dansen. “Dergelijke agressie heb ik nooit eerder meegemaakt”, zegt Bart Broeckx. “Plots kreeg in een slag met de vlakke hand in het aangezicht. Ik heb er 100 procent zeker van dat de coach de slag uitdeelde.”

Broeckx vluchtte zijn kleedkamer binnen. Maar de boze bezoekers koelden hun woede op de ramen. Eén ruit werd gebroken en de arbiter sneed zijn arm aan de glasscherven.

Coach Sven Wilms blijft erbij dat hij de arbiter niet heeft geslagen. “Integendeel, ik heb die man zijn leven gered. Mijn spelers waren woest en ik heb ze van hem weggehouden”, zegt hij. “Waarom zou ik hem slaan? Het was mijn afscheidsmatch. Mijn kinderen, partner en ouders waren aanwezig. Ik was de rust zelve.”