Primeur in Antwerpen: vanaf eind dit jaar één abonnement voor alle verplaatsingen

Antwerpen - Het Finse bedrijf MaaS Global begint eind dit jaar met een nieuw project in de stad. De Antwerpenaar kan dan één abonnement nemen om verschillende vervoersmiddelen te gebruiken: van openbaar vervoer en taxi’s tot de deelfietsen en -auto’s.

Gemiddeld 300 euro

Het concept van MaaS Global is simpel. Op basis van de nodige verplaatsingen en voorkeuren qua vervoersmiddelen kiest de klant een mobiliteitsabonnement. Dat kan gaan van 100 euro tot 1.000 euro per maand. Het gemiddelde abonnement ligt op ongeveer 300 euro. Via de app Whim geeft de klant zijn of haar route en vervoersmiddelen in. De applicatie maakt dan een berekening. Daarna kan de klant met zijn abonnement bijvoorbeeld met een taxi naar het station rijden, vervolgens de trein nemen naar Antwerpen-Centraal om naar zijn uiteindelijke bestemming te fietsen met een deelfiets van Velo.

MaaS staat voor ‘Mobility as a Service’ (mobiliteit als een dienst). Het Finse bedrijf is al actief in de Finse hoofdstad Helsinki en start een van de volgende weken op in de Britse stad Birmingham. Ook Amsterdam staat op de lijst.