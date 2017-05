Ex-belspelmeisje beticht van oplichting

Voormalig belspelmeisje en P-magazine-babe Lynn Pelgroms (32) moet vandaag voor de correctionele rechtbank verschijnen. De gewezen tv-presentatrice wordt door een leverancier van sierhaarden beticht van oplichting.

Lynn Pelgroms en haar bedrijf BG Invest werden voor de correctionele rechtbank gedaagd door Alpha Heating, een bekende leverancier van sierhaarden uit Schoten. Het bedrijf van Pelgroms bestelde twee sierhaarden van respectievelijk 5.500 en 7.000 euro. Pelgroms liet de sierhaarden afhalen bij Alpha Heating, maar bij de betaling liep het grondig fout.

Geld niet overgeschreven

“Wij leveren vooral bij particulieren”, zegt Danny Daniels, een van de zaakvoerders van Alpha Heating. “Af en toe leveren wij ook aan investeringsmaatschappijen of interieurbedrijven die onze sierhaarden bij hun klanten installeren. Ons beleid is dat de haarden pas opgehaald kunnen worden als het geld onze rekening staat. Voor de afhaling van de twee sierhaarden, bezorgde Lynn Pelgroms ons per mail een betalingsbewijs, waarna de goederen door een medewerker werden vrijgegeven. Maar achteraf bleek dat het geld helemaal niet op onze rekening werd overgeschreven. Toen we het bedrijf daarop aanspraken, werd de betaling nog altijd niet in orde gebracht. We hadden sterk het gevoel dat we niet correct behandeld werden. Daarom hebben we ook de stap naar de rechtbank gezet.”

Het openbaar ministerie meent dat er onvoldoende bewijzen zijn dat Lynn Pelgroms te kwader trouw heeft gehandeld en vordert de vrijspraak.