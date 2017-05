Voor het eerst getuigen op Kempens moordproces

Mol - Voor het eerst liet het hof van beroep in Antwerpen getuigen oproepen op een moordproces. De broer en ex-partner menen dat Rubens Mens (28) uit Mol niet verantwoordelijk is voor de dood van Youness Bizrane.

Rubens Mens had de twijfelachtige eer om als eerste in een moordproces in Turnhout terecht te staan. Hij werd op 28 september veroordeeld tot 25 jaar effectieve celstraf voor de moord op Youness Bizrane (33), een Marokkaan die sinds 2009 illegaal in ons land verbleef. Hij verdween in november 2013 spoorloos.

Mens biechtte aan familieleden op dat hij Youness had gewurgd en vervolgens had begraven in een bos nabij de Belgisch-Duitse grens. Nog steeds is zijn lijk niet gevonden. Op vraag van meester Kris Luyckx werden donderdag vier getuigen opgeroepen.

Eduardo Ferreira Birgham (43), de halfbroer van Mens, kreeg als eerste het woord. “Een kameraad vertelde me dat Rubens zwaar depressief was en dat ik hem dringend moest spreken. Op 15 april zocht ik hem op in zijn appartement in Mol. Hij vertelde koelbloedig dat hij Youness had gedood en in een bos had begraven. Ik geloofde hem niet, maar was verontrust”, vertelde de broer. “Een dag later zei Rubens me dat zijn verhaal was verzonnen, maar de politie was toen al verwittigd.”

Imaculada Martinez (35) had later een relatie met Mens. “Samen met hem heb ik ook een kind. Ik was zes maanden zwanger toen hij werd opgepakt”, vertelde ze. “In januari heb ik de relatie na twee jaar stopgezet. Ik geloof niet dat Rubens verantwoordelijk is voor de dood van Youness.”

Meester Luyckx was tevreden met de getuigenverhoren. “Ze geven het geschreven dossier een gezicht. Een absolute meerwaarde”, zei hij. “Ik maak me geen illusie. De processen voor assisen komen niet terug. Maar ik wil een eerlijk proces. Noem het een mini-assisen of een maxi-strafrechtbank.”