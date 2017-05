Aantal overtredingen in dalende lijn

Essen / Kalmthout / Wuustwezel - Het gemeentebestuur van Essen gaat de 65 parkeerplaatsen voor mensen met een beperking op openbaar domein een schilderbeurt geven. Zo vallen ze beter op.

Corry Verhulst (63) kreeg in 2004 een beroerte. Sindsdien maakt ze gebruik van een rolstoel. Ze weet dus als geen ander hoe het is om met beperkingen om te gaan. “Na dertien jaar ben ik het nog steeds niet gewend om in een rolstoel te zitten”, zegt ze. “Het is dan ook frustrerend wanneer je merkt dat gezonde mensen toch gebruik maken van een parkeerplaats die niet voor hen bestemd is.”

Het excuus ‘ik moet hier maar eventjes zijn’ heeft Corry al vaak gehoord. “Om nog te zwijgen van de mensen die soms gebruikmaken van een parkeerkaart van een overleden familielid. Dat is gemakkelijk want de parkeerkaart laat enkel op de achterkant een foto van de persoon in kwestie zien. Een foto aan de voorkant zou al heel wat misbruik aan het licht kunnen brengen. Er wordt te weinig gecontroleerd op foutparkeerders en dat is jammer. In mijn auto heb ik papiertjes liggen voor wie onrechtmatig op een parkeerplaats staat. Daar staat op geschreven: ‘als je mijn plaats inneemt, neem je dan ook mijn handicap?’ Ik hoop dat dit tot nadenken stemt. Toch wil ik niet al te negatief zijn. Het besef begint te groeien, al is er nog werk aan de winkel.”

Meer of minder controle?

Het aantal overtredingen op parkeerplaatsen voor mensen met een beperking in Essen, Kalmthout en Wuustwezel is in vijf jaar tijd gehalveerd. Dat blijkt uit een verslag van het politiecollege van de zone Grens. “In 2011 werden er zeventig overtredingen vastgesteld”, zegt politie- en gemeenteraadslid Jan Suykerbuyk (CD&V). “In 2012 waren er dat 46, in 2013 nog 33. De voorbije drie jaar stelde de politie respectievelijk 43, 38 en 32 overtredingen vast. In de politieraad werd niet meteen duidelijk waar dit aan ligt. Hebben de mensen het gevoel dat er meer controle is? Is er minder controle? Of groeit het moreel besef dat parkeren hier niet kan? Overtreders zijn vaak kortparkeerders. Omdat de politie niet overal tegelijk kan zijn, is de pakkans klein.”