Deze landen, waaronder België, bezoekt Trump op acht dagen tijd

Voordeel voor Donald Trump: zijn eerste buitenlandse trip als president zit zo volgestouwd dat hij nauwelijks tijd zal hebben om te piekeren over het impeachment-gefluister thuis. In acht dagen reist hij naar Saudi-Arabië, Israël en Palestina, het Vaticaan, Brussel en weer naar Italië. Dagen gevuld met rendez-vous met koningen, prinsen en premiers, met diners en banketten, en met speeches over zijn goede bedoelingen en vele verwezenlijkingen.

SAUDI-ARABIË (aankomst 20 mei)

De vijf vorige Amerikaanse presidenten gingen eerst op bezoek bij de buren. In Canada of Mexico. Trump niet. Die gaat allereerst dag zeggen bij de Saudi’s, en dat is niet ...