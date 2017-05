Burgemeester kondigt maatregelen aan op omleidingsweg

Rumst - De nutswerken in het Reetse dorpscentrum veroorzaken overlast voor de bewoners van de lokale omleidingswegen. Zij vragen het maatregelen van het gemeentebestuur om de veiligheid te garanderen.

Alhoewel de echte weg- en rioleringswerkzaamheden in Reet (Rumst) nog moeten starten, ergeren bewoners van de omleidingswegen zich nu al aan de overlast van het toegenomen autoverkeer langs hun voordeur. Vooral de omwonenden van de alternatieve route voor plaatselijk verkeer tijdens voorbereidende nutswerken zijn boos.

“Normaal gesproken wonen we in een straat voor plaatselijk verkeer”, zegt Tom Van Gaever uit de Clemenshoek. “Door nutswerken in het centrum wordt het lokaal verkeer nu langs hier rondgestuurd. Iets waar we begrip voor willen opbrengen, maar zonder beschermende maatregelen is dat niet houdbaar. Een tijd geleden kregen we beloftes van het schepencollege, maar in de praktijk zien we niets gebeuren.”

Ook de bewoners van de Begijnenbossen klagen over het verkeer dat aan huin voordeur passeert.