Deze truffels uit Boomdoen harten smelten tot in Australië

Boom - Op bezoek bij Chocolaterie Roma aan de Industrieweg in Boom wanen we ons even in de wereld van Sjakie en de Chocoladefabriek. Bij het familiebedrijf rolt dagelijks zo’n 2.000 tot 2.500 kilogram aan truffels van de band. Net als pralines blijft de truffel een klassieker onder de zoetigheden. En dat mondt nog steeds uit in groei.

Aan de truffels van Chocolaterie Roma kleeft sinds vorig jaar een ‘gouden randje’, want het was in 1966 dat Jan Mertens in de Bosstraat in Boom met het maken van truffels van start ging. Nadat in 1987 ...