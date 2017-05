7 tips voor een flinke scheut muziek in de Kempen

Geen zin om je weekendavond horizontaal geparkeerd voor de buis door te brengen? Zin in een portie jazz, blues, crooner of zelfs jonge hondenmuziek? Mogelijk kunnen we uw appetijt met volgende tips stillen.

1. Kim in The Middle

Wat: een dubbele affiche met Kim in the Middle, de band rond de Poppelse jazz-zangeres Kim Versteynen, en het Toine Thys Trio, voor de gelegenheid versterkt met de Frans-Senegalese gitarist Hervé Sambé.

Praktisch: vrijdag 19 mei om 20.15u in RElaX (foyer schouwburg Rex), Smallestraat 2 in Mol

Prijs: 13 euro

2. Voss-a-Live

Wat: muziekkroegentocht met Scotch No Soda (blues en rock-‘n’-roll), Vuil Talloor (feestrock met vettige klap), Tequila Sunset (covers), Pretty Visitors (Arctic Monkeys-tribute band) en Wezz One Man Band (one man band).

Praktisch: vrijdag 19 mei vanaf 20.30u in zes horecazaken in het centrum van Vosselaar

Prijs: gratis

3. Koergekweel

Wat: Koergekweel is een klein festivalletje dat volgens de oude traditie elk jaar georganiseerd wordt door leerlingen met een hart voor muziek van het Sint-Jan Berchmanscollege. Deze editie maken volgende bands het podium onveilig: Apollion, For I Am, The Red Stags en de Uilen.

Praktisch: vrijdag 19 mei vanaf 18u op de speelplaats van het Sint-Jan Berchmanscollege, Jakob Smitslaan 36 in Mol

Prijs: 5 euro

4. Günther Neefs

Wat: Met het aanstellen van een nieuwe dirigent, heeft de harmonie KKJW Larum vzw er ook voor gekozen om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het optreden met Günther Neefs is hiervan een eerste. De warmste stem van Vlaanderen staat 25 jaar op de planken. Het moment om terug te grijpen naar zijn grote liefde: een podium vol muzikanten.

Praktisch: zaterdag 20 mei om 20u in cultureel centrum de Werft, Werft 32 in Geel

Prijs: 18 euro

5. Vaartse Feesten

Wat: opendeurdag van waterskiclub VVW Grobbendonk met overdag een rommelmarkt en ’s avonds optredens van De Romeo’s en Fons & Die van Ons.

Praktisch: zaterdag 20 mei vanaf 19u in de tent langs het Albertkanaal, Oude Steenweg 35 in Grobbendonk

6. Alfama Kwartet

Wat: Het Alfama Kwartet werd tien jaar geleden in Brussel opgericht en is een van de toonaangevende ensembles van vandaag. Het zet zijn muzikaal parcours verder met een repertoire van klassiek tot hedendaags. Centraal in dit aperitiefconcert staat het strijkkwartet van Maurice Ravel.

Praktisch: zondag 21 mei om 11u in de Lakenhal, Grote Markt in Herentals

Prijs: 12 euro

7. KCA Big Band

Wat: een dubbele affiche met de KCA Big Band, alias de Big Band van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen onder leiding van Bert Joris, en de Bravo Big Band, een jong gezelschap dat zijn vaste honk heeft in de Brusselse jazzclub Bravo BXL.

Praktisch: zondag 21 mei om 20u in De Singer, Bavelstraat 31 in Rijkevorsel