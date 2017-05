Toen Kirsten Dunst gevraagd werd of ze wilde afvallen voor een film, was dit haar grappige antwoord

Kirsten Dunst en Sofia Coppola werken al meer dan twintig jaar samen, maar voor hun nieuwste project had de regisseuse een verzoekje voor haar favoriete actrice: of ze een paar kilo wilde afvallen voor haar rol. Helaas.

Ze speelde in Coppola's 'Virgin Suicides' en mocht voor haar ook al in de rol van Marie-Antoinette kruipen. Kirsten Dunst en Sofia Coppola noemen zichzelf vriendinnen en gaan nu opnieuw samenwerken voor The Beguilded, een film over de Civil War. Dunst speelt een hoofdrol in de film en Sofia Coppla vroeg haar of ze niet een paar kilo kon afvallen omdat het bij het personage paste.

Haar antwoord: nee. "Het is zoveel moeilijker om af te vallen als je al 35 bent en niet van sporten houdt", zei Dunst in het filmmagazine Variety. " Bovendien filmden we in Louisiana, dan wil ik gefrituurde kip en McDonald's eten voor het werk. Dus ik zei: dat is geen optie. Het spijt me, maar ik kan niet afvallen voor deze rol". Coppola zou naar verluidt erg begripvol hebben gereageerd.