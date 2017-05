Rosanna en Niels scheppen duidelijkheid over het “kleintje” dat ze verwachten

‘Temptation Island’-koppel Rosanna en Niels kondigden vorige week aan dat ze er een kleintje bij zouden krijgen, maar zoals verwacht gaat het niet over een baby. De geliefden verwelkomden niet één, maar twee katjes in hun huis.

“We krijgen er een kleintje bij”, sprak Niels een tikje apathisch uit in de vorige vlog die de titel ‘Is Rosanna zwanger?’ meekreeg. Rosanna pikte er weinig enthousiast op in. “Nu nog een naampje bedenken”, klonk het.

Nu blijkt uit de derde vlog dat ze niet zwanger is, maar ze vaag de komst van een huisdier aankondigden. Niet één, maar twee kleine katjes hebben hun intrek genomen bij het koppel dat hun fans probeert warm te maken voor een fitte levensstijl. Even geduld: de schattige diertjes krijg je pas te zien rond 8:30 in de video.

Ben je werkelijk geïnteresseerd in het leven van de twee ‘Temptation Island’-survivors, dan kom je in de eerste minuten van de vlog meet details te weten over de plannen van Rosanna. De Nederlandse blondine, die onlangs te zien was in Playboy, gaat voor een grotere boezem. Ze bespreekt haar toekomstige maat met haar plastisch chirurg. Ze kiest voor 600 cc en heeft binnenkort grotere borsten dan Pommeline.

Haar grote liefde Niels grapt dat hij nog iets meer zal moeten gaan trainen om bij zijn lief te passen. Misschien kan hij wel in de leer bij ‘Temptation Alex’, die in maart de eerste plaats behaalde in een bodybuildingwedstrijd.