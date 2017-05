Belastingen ontwijken voor beginners: zo kan je legaal frauderen

De belastingbrief ligt opnieuw te wachten om ingevuld te worden. Volgens professor Michel Maus, dé belastingsautoriteit in Vlaanderen, hebben we het recht om alle legale manieren te gebruiken om belastingen te ontwijken. Abonnees van Gazet van Antwerpen kunnen zijn boek vol praktische tips om dat te doen nu gratis downloaden. Wij geven alvast een tip prijs. Wil je meer weten? Download hieronder het volledige boek.

“De Belg wordt flink belast”, zegt Maus, “en dus heeft hij het recht om alle legale manieren te gebruiken om belastingen te ontwijken”. Dit levert e.en boek op vol praktische tips die onmiddellijk zullen renderen voor je portemonnee.

Hoe vul je best je jaarlijkse aangifte voor de personenbelasting in?, wat geeft allemaal recht op belastingvermindering?, hoe kan je fiscaal voordelig sparen en kopen?, hoe voorkom je dat je kinderen zich blauw betalen aan erfenisrechten later?

Download hier het boek “Tax me if you can”

Nog geen abonnee? Neem hier een 7 dagen proefabonnement op GVA+ en geniet mee van dit voordeel.

GRATIS TIP: Fraudeer, maar met mate

Hoe absurd onze overheid met fiscaliteit omgaat, blijkt ook uit het fiscaal sanctiesysteem, dat tot op zekere hoogte fraude zelfs aanmoedigt. In de inkomstenbelastingen kan de fiscus u een belastingverhoging opleggen wanneer u geen aangifte hebt ingediend of indien uw aangifte onvolledig of onjuist is. Het percentage van deze belastingverhoging wordt bepaald naargelang de aard en de ernst van de overtreding en kan variëren tussen 10% en 200% van de belasting die is verschuldigd op het niet-aangegeven inkomen.

Belangrijk hierbij is wel dat de regering eind 2012 het sanctiesysteem heeft gewijzigd door een bepaling in de wetgeving in te schrijven stellende dat er geen belastingverhoging wordt toegepast indien het niet-aangegeven inkomen lager is dan 2.500 euro. De regering heeft hiermee eigenlijk aan elke belastingplichtige een soort van vrijgeleide gegeven om tot 2.500 euro niet aan te geven in zijn belastingaangifte. Pittig detail is dat deze bepaling ook voor 2012 reeds bestond, maar in de oude bepaling was het bedrag beperkt tot 620 euro. Aangezien dit bedrag reeds jaren niet was aangepast heeft de regering in 2012 beslist om het als het ware te indexeren tot 2.500 euro. Onbegrijpelijk maar waar.

Vooraleer u echter op slechte gedachten zou komen, toch een minpunt. De fiscus kan u bij een niet-aangifte of een foutieve aangifte ook een boete geven. Deze boete varieert tussen 50 euro en 1.250 euro, maar indien de fiscus uw kwade trouw niet kan bewijzen, kan hij enkel de minimumboete van 50 euro opleggen.

Lees hier alle tips van Michel Maus