Niels Albert openhartig over einde van carrière: “Een enorme schok”

De wereld van Niels Albert stortte drie jaar geleden in. In 2014 moest de veldrijder noodgedwongen stoppen met zijn passie nadat hartproblemen werden vastgesteld. “Er gaat geen dag voorbij dat ik niet denk aan wat had kunnen zijn”, is Albert openhartig in het VIER-programma Perfect.

“Drie jaar geleden moest ik noodgedwongen stoppen met veldrijden. Dat was een enorme schok voor mij. Vaak wil ik gewoon niet meer terugdenken aan die tijd. Ik had nog een mooie carrière voor mij, maar moest dan aan de kant. Er gaat eigenlijk geen dag voorbij dat ik er niet aan terugdenk, zeker nu met dit mooie weer. Na drie jaar heb ik wel beslist dat mijn lichaam en geest terug de beste vrienden moeten worden”, vertelt Albert in een videodagboek voor het programma Perfect.