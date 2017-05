Trams De Lijn stappen maand vroeger over op zomerregeling: “Onaanvaardbaar”

De Lijn stapt al in juni, een maand vroeger dan normaal, over op de zomerregeling voor hun trams in Antwerpen. Volgens sp.a gaat het om een vijfde minder trams tijdens de spits. “Onaanvaardbaar in een periode waarin Antwerpen quasi onbereikbaar wordt met de auto.”

Vanaf dinsdag 6 juni past De Lijn in Antwerpen de tramfrequenties aan in de spitsuren. “Het komt erop neer dat er tijdens de spits een tram om de 10 minuten komt, in plaats van om de 8 minuten”, zegt woordvoerder van De Lijn Tom Van de Vreken. Tijdens de daluren wijzigt er niets. Ook de bussen in stad en streek behouden hun dienstregeling.

Sp.a is alvast not amused. “Deze maatregel is onaanvaardbaar in een periode waarin Antwerpen quasi onbereikbaar wordt met de auto en De Leien ‘geknipt’ worden”, reageert Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws.

“Veel meer trams zouden moeten worden ingezet, niet minder. Het is de zoveelste maal dat duidelijk wordt dat stad en Vlaamse regering behalve een grootse marketingcampagne geen enkele maatregel genomen hebben om het verkeer in Antwerpen vlot te laten verlopen tijdens de werken.”

De Lijn zelf countert de kritiek. “Juni is traditioneel een kalmere maand. De vraag ligt duidelijk lager dan de natte maanden (oktober-april)”, legt Van de Vreken uit. “Daarnaast ligt in juni onze focus op de verlenging van de tramlijnen. We herschikken dus doelgericht in de zomermaanden onze mensen en middelen zonder andere reizigers te benadelen. Door deze kleine aanpassing kunnen we voldoende reizigersplaatsen waarborgen waar en wanneer dat nodig is (o.a. op de verlenging naar Luchtbal). Zo anticiperen we op de knip van de Leien.”

Leien geknipt

Vanaf 5 juni start de tweede fase van de werken aan de Noorderlijn. Dan worden de Leien onderbroken voor doorgaand verkeer. Deze ‘knip’ is nodig voor de realisatie van het nieuwe Operaplein, de ondergrondse parking, de ondergrondse fietsparking en de afwerking van het premetrostation Opera. De knip duurt tot eind 2018. Vanaf dan kunnen de auto’s door de tunnels onder het plein.

