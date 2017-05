Dirk Kuyt krijgt afscheidswedstrijd van Feyenoord

Feyenoord gaat een afscheidswedstrijd organiseren voor Dirk Kuyt. Dat zei Kuyt donderdag tijdens een persconferentie. “Feyenoord heeft me een afscheidswedstrijd aangeboden, dat vind ik zeer respectvol”, aldus de 36-jarige Katwijker die gisteren/woensdag aankondigde dat hij stopt met voetballen. Kuyt schoot Feyenoord afgelopen zondag (14 mei) in de Kuip met een hattrick naar de landstitel in de beslissende wedstrijd tegen Heracles Almelo (3-1).