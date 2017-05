TREND. Zo maak je de perfecte hoge paardenstaart

Op de catwalk, op de rode loper en in het straatbeeld zijn strakke, hoge paardenstaarten populairder dan ooit. Jochen Vanhoudt van Clientology legt uit hoe je die perfecte hoge paardenstaart maakt, wat je daarvoor precies nodig hebt en welke varianten daarnaast populair zijn.

Hoe ziet de trend eruit? Op de catwalks domineren strakke, volmaakte hoge paardenstaarten het modebeeld. Ze zijn perfect tot in de puntjes afgewerkt en elk haartje ligt netjes zoals het hoort. Ze ogen klassevol en zijn daardoor uitermate geschikt voor een avondje uit in stijl.

(Foto's: Catwalk Pictures/ Brandon Maxwell - Photo News - Instagram/ K3 Highlights)

How to ...

Stap 1: Borstel, brush of stijl je haar dat straks in een paardenstaart wordt samen gedragen vooraf naar wens. Je paardenstaart moet er immers netjes verzorgd uitzien, zonder knopen, eventueel volledig stijlgetrokken of met zachte golven.

Borstel, brush of stijl je haar dat straks in een paardenstaart wordt samen gedragen vooraf naar wens. Je paardenstaart moet er immers netjes verzorgd uitzien, zonder knopen, eventueel volledig stijlgetrokken of met zachte golven. Stap 2: Hang je haar ondersteboven en breng het met je beide handen naar het midden van je hoofd toe. Zorg ervoor dat je het allemaal netjes bijeenbrengt zonder lussen.

Hang je haar ondersteboven en breng het met je beide handen naar het midden van je hoofd toe. Zorg ervoor dat je het allemaal netjes bijeenbrengt zonder lussen. Stap 3 : Doe een elastiekje rond je staart en trek het goed aan tegen je hoofdhuid. Let erop dat je het elastiekje tot zijn maximum opdraait, zodat het later niet meteen uitzakt.

: Doe een elastiekje rond je staart en trek het goed aan tegen je hoofdhuid. Let erop dat je het elastiekje tot zijn maximum opdraait, zodat het later niet meteen uitzakt. Stap 4: Spuit haarlak op je haar, niet op je paardenstaart. Rol vervolgens met je haarlakbus over je hoofdhuid in de richting van je paardenstaart. Zo werk je alle donshaartjes weg. Wrijf niet met je handen over je haar. Door de haarlak blijft je haar aan je handen kleven en mag je opnieuw aan de slag.

Spuit haarlak op je haar, niet op je paardenstaart. Rol vervolgens met je haarlakbus over je hoofdhuid in de richting van je paardenstaart. Zo werk je alle donshaartjes weg. Wrijf niet met je handen over je haar. Door de haarlak blijft je haar aan je handen kleven en mag je opnieuw aan de slag. Stap 5: Draai indien gewenst een haarlokje rond je elastiekje, zodat het aan het zicht ontrokken wordt. Ook met sierspeldjes kan je het elastiekje verbergen.

Benodigdheden?

Goede haarborstel

Een elastiekje

Haarlak

Lang haar dat ongeveer tot aan je behabandje reikt. Bij korter haar - tot op schouderlengte - zijn de onderste haren niet lang genoeg en komen die gemakkelijk terug los.

Sheer Lacquer Micro-Fine Finishing Spray - € 33 - Shu Uemura, Style Fixer Finishing Hairspray - € 18,50 - Matrix, Techni.Art Fix Anti-Frizz - € 18,70 - L'Oréal, Express Dry Stay Strong - € 19,10 - Paul Mitchell

Zo kan het ook! Een populaire variant op de strakke paardenstaart is een hoge paardenstaart, waarbij de bovenkant niet strak tegen de hoofdhuid is aangetrokken, maar meer volume heeft omdat die getoupeerd is. Hoe je dit doet, maakt de volgende tutorial van Jochen Vanhoudt van Clientology duidelijk.