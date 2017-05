Trump: “Dit is de grootste heksenjacht in de Amerikaanse geschiedenis”

Ondanks alle gebeurtenissen rond de Amerikaanse president Donald Trump, zou je ook bijna medelijden krijgen met de man. “Dit is de grootste heksenjacht ooit op een politieker in de Amerikaanse geschiedenis”, laat de president weten via Twitter. Ook woensdag hulde hij zich tijdens een toespraak al in een soortgelijke slachtofferrol.

President Trump verliest stilaan de pedalen. Geen enkele Amerikaanse president stapelde in zodanig korte tijd de ene na de andere blunder op. Maar de president zelf? Die voelt zich oneerlijk behandeld. “Dit is de grootste heksenjacht ooit op een politieker in de Amerikaanse geschiedenis”, tweette hij donderdag.

This is the single greatest witch hunt of a politician in American history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2017

Het is een reactie op het nieuws dat de Amerikaanse minister van Justitie een speciale aanklager heeft benoemd om het onderzoek te voeren naar de mogelijke Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van vorig jaar.

De keuze viel daarbij op Robert Mueller, die FBI-baas was van 2001 tot 2013, onder presidenten George W. Bush en Barack Obama.

“Oneerlijk behandeld”

Volgens de president allemaal heel vals en oneerlijk. “Ten tijde van de Clinton-campagne en de Obama-administratie zijn er ook illegale dingen gebeurd. Alleen is er daarvoor nooit een speciale onderzoeksraad opgericht”, fulmineert Trump nog in een andere tweet.

With all of the illegal acts that took place in the Clinton campaign & Obama Administration, there was never a special councel appointed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2017

Ook woensdag hulde Trump zich al in een slachtofferrol. “Geen enkele politicus in de geschiedenis werd ooit erger of oneerlijker behandeld”, zei Trump voor de afgestudeerden van de United States Coast Guard Academy.

Het was het eerste optreden van Trump nadat de affaire rond het ontslag van FBI-directeur James Comey door een bericht in de New York Times nieuw leven was ingeblazen. De president ging woensdag echter niet nader in op de beschuldigingen.