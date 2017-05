Rumst / Boom - Leerlingen van de GO! School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs Groenlaar in Reet (Rumst) gingen woensdag langs bij maatwerkbedrijf BW IMSIR in Boom.

Zij ontvingen twintig fietsen ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de beschermde werkplaats. Hierdoor is busvervoer om de verplaatsing naar hun stageplaats te maken niet langer nodig en krijgen ze de kans om te leren hun woon-stage-werk-verkeer op een milieuvriendelijke manier te organiseren.