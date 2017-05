Hooliganisme is volgens topman WK-organisatiecomité “opgeblazen en miniem probleem”

Hooliganisme is klein bier in vergelijking met de organisatie van een WK. Dat beweert Alexander Djordjadze, vicevoorzitter van het Russisch organisatiecomité, die supporters aanmoedigt om met een open blik naar voetbal te komen kijken.

Rusland, de gastheer van het WK in 2018 tussen 14 juni en 15 juli, minimaliseert mogelijk hooliganisme. “In vergelijking met de voorbereidingen die we moeten treffen als organisatoren van het WK is hooliganisme een minuscuul probleem. We zien het niet als een bedreiging aangezien het hoofdzakelijk voorkomt op clubniveau”, aldus Djordjadze tijdens het World Football Forum dat dit jaar in China plaatsvond. “Natuurlijk wordt het opgeblazen door de media van bepaalde landen. Het WK wordt ontzettend veilig en we sporen iedereen dan ook aan om te komen supporteren.”

“Mensen zouden hun instinct meer moeten volgen en massaal naar het WK moeten komen. Veel supporters worden afgeschrikt door informatie die vaak vals is of overdreven wordt. Onze veiligheidsdiensten nemen de nodige maatregelen en kennen de personen die op de hooliganlijsten staan. Zij mogen bovendien niet binnen in de stadions, een maatregel die ook wordt toegepast in het Verenigd Koninkrijk. Voor ons is er dus geen vuiltje aan de lucht”, voegt de Russische vicevoorzitter eraan toe.

EK 2016 in Frankrijk

“Met de gebeurtenissen uit het recente verleden in ons achterhoofd, zal er over het algemeen massale veiligheid aanwezig zijn. Maar dat weerhoudt de fans niet om een geweldige ervaring te beleven”, besluit Djordjadze. Met deze gebeurtenissen doelt de vicevoorzitter op Euro 2016 in Frankrijk, toen Russische hooligans zorgvuldig voorbereide aanvallen uitvoerden waarbij vooral Engelse supporters gewond raakten. Een lokale ‘capo’ van een hooliganbende reageerde reeds in een Britse documentaire dat Rusland zich binnen een jaar mag verwachten aan een ‘festival van geweld’.

Sinds het EK van vorig jaar pleit een Russische parlementariër voor de legalisatie van supportersgeweld wat voetbal betreft. Hij vindt immers dat hooliganisme nu eenmaal hoort bij het spektakel.

Russisch president Vladimir Poetin vaardigde in april een wet uit die dergelijk ‘spektakel’ voor, tijdens en na sportieve evenementen moet verminderen door voornamelijk te voorkomen dat buitenlandse hooligans Rusland binnen kunnen geraken. De FIFA vertrouwt er bovendien op dat “de Russische autoriteiten alle voorbereidingen treffen” om de veiligheid van de supporters te garanderen.

Voor de gastheer van het WK, dat zal plaatsvinden in 11 verschillende stadions, volgt binnenkort alvast een eerste grote test: volgende maand organiseert Rusland immers de Confederations Cup.