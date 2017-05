Fox News-oprichter op 77-jarige leeftijd overleden

De oprichter van Fox News Roger Ailes is overleden. Dat melden Amerikaanse media. Hij werd 77. Zijn familie heeft het overleden meegedeeld, zo meldt Fox News.

“Ik ben diepbedroefd om te melden dat mijn man deze ochtend is overleden”, zegt zijn echtgenote Elizabeth in een mededeling. “Roger was een liefhebbende echtgenoot voor mij, voor zijn zoon Zachary en een trouwe vriend van velen.”

Ze noemt haar man ook een patriot. Hij werd opgevolgd door Rupert Murdoch, de man met wie hij twintig jaar geleden Fox News oprichtte.

Ailes was een van de machtigste mensen in de Amerikaanse media. Tot vorige zomer was hij de ceo van de conservatieve, Amerikaanse nieuwszender. Toen moest hij, net als Bill O’Reilly onlangs, opstappen na aanhoudende beschuldigingen van seksuele intimidatie. Nieuwsanker Gretchen Carlson zei dat Ailes haar carrière heeft gesaboteerd toen ze geen seks met hem wou hebben. Na die beschuldigen kwamen nog eens 25 vrouwen naar buiten met gelijkaardige verhalen van seksuele intimidatie, onder wie het bekende nieuwsanker Megyn Kelly. Zelf heeft de mediamagnaat de beschuldigingen altijd ontkend.

Sinds de lancering in 1996 heeft Ailes Fox News uitgebouwd tot een invloedrijken mediamachine en een kijkcijferkanon. Volgens tegenstanders manipuleerde hij het nieuws en gebruikte Ailes zijn netwerk om kleine verhalen op te blazen tot schandalen in dienst van zijn eigen politieke agenda.

Voor president Richard Nixon is hij nog media-adviseur geweest. Vorig jaar gaf hij nog advies aan Donald Trump tijdens diens campagne.