Hilde Van Mieghem krijgt fikse boete voor zware voet op E40

De Antwerpse actrice Hilde Van Mieghem (59) is door de Leuvense politierechter veroordeeld voor een snelheidsovertreding op de E40 in Everberg. Tijdens de daarop volgende controle bleek de keuring van haar wagen ook niet in orde te zijn. Ze kreeg een boete van 210 euro en moet ook opdraaien voor de gerechtskosten.

“Deze zaak is een gevolg van haar slordigheid die een tijdlang fenomenaal was”, zei haar advocaat tijdens de zitting. Vorig jaar op 1 mei reed Van Mieghem met haar wagen op de E40. Ze werd geflitst met 142 kilometer per uur. Haar advocaat vroeg de boete te beperken tot het bedrag van de minnelijke schikking.

Dat verzoek willigde de rechter niet in. De actrice werd uiteindelijk veroordeeld tot een boete van 210 euro, en moet ook opdraaien voor de gerechtskosten. Van Mieghem had deze gerechtelijke procedure kunnen voorkomen door het tijdig betalen van een minnelijke schikking van 185 euro.