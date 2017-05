Deze reus van een kat krijgt binnenkort het bezoek van leden van Guinness Book of Records

Katten heb je in allerhande soorten en maten, maar de Australische kat Omar is toch een geval apart. De viervoeter van het ras Maine Coone is niet zomaar een katje om zonder handschoenen vast te pakken. De kolos is maar liefst 1,20 meter lang en weegt 14 kilo. De kat is sinds kort een hit op de sociale media en maakt kans op een vermelding in het Guinness Book of Records.

Volgens zijn baasje Stephy Hirst was er aanvankelijk niets abnormaals met Omar, maar naarmate de kat ouder werd bleef hij maar groeien. Intussen meet hij 1.20 meter en daarmee is hij vermoedelijk de langste kat ter wereld. Ondanks zijn lengte kan het beestje goed uit de voeten, maar Omar ondervindt alvast wel een nadeel van zijn afmeting. Zijn baasjes laten hem niet mee in bed. Hij neemt immers te veel plaats in.

Sinds baasje Stephy Hirst Omar een eigen Instagramaccount gaf is hij een echte hit geworden en heeft hij al meer dan 25.000 volgers op Instagram. Zijn faam kan alleen maar toenemen, want binnenkort krijgt Omar ook het bezoek van medewerkers van het Guinness Book of Records die zullen verifiëren of hij echt een wereldrecord op zijn naam mag schrijven. Momenteel staat de Britse kat Ludo, eveneens een Maine Coone, bekend als langste kat ter wereld met een lengte van 1.18 meter.