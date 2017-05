Man wil mooie strandfoto maken van zijn Land Rover, maar dat loopt bijna rampzalig af

Een man die wat Instagram-foto’s wilde nemen van zijn Land Rover op een strand in New Jersey heeft zichzelf flink in de problemen gebracht. Nadat de man dinsdag uit zijn wagen stapte op Island Beach State Park, moest hij zijn focus al snel verleggen naar iets helemaal anders. Zijn wagen kwam door hoogtij vast te zitten in het natte zand en dreigde in zee te belanden.