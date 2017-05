Bottieau staat voor eerste competitie sinds Spelen in Ekaterinburg

Joachim Bottieau neemt dit weekend de draad van het competitiejudo weer op. In de klasse tot min 81 kg verdedigt hij de Belgische kleuren op het grandslamtoernooi in het Russische Ekaterinburg.

Voor de 28-jarige Bottieau wordt het zijn eerste officiële toernooi sinds hij vorige zomer al na een kamp werd uitgeschakeld op de Olympische Spelen in Rio. Sinds januari trainde Bottieau wel opnieuw, daarna volgden stages in Japan en Zuid-Korea. Bottieau, 26e op de wereldranking, komt zaterdag in actie.

Naast Bottieau zullen in Ekaterinburg ook Kenneth Van Gansbeke (IJF 48/-66kg), Sami Chouchi (IJF 116/-81kg), Toma Nikiforov (IJF 9/-100kg), Benjamin Harmegnies (IJF 45/+100kg) en, als enige Belgische vrouw, Lola Mansour (IJF 40/-70kg) op de tatami verschijnen.