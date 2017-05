Astronaut maakt adembenemende beelden van poollicht

Astronaut Thomas Pesquet blijft maar indrukwekkende beelden doorsturen vanuit de ruimte. Ditmaal had de Fransman de kans om een prachtige timelapse te maken van het poollicht.

De ruimtevaarder plaatste zijn beelden woensdag op Twitter. Het is niet de eerste keer dat hij de wereld verbaast met zijn beeldmateriaal. Zo kon hij eerder al onder meer een video maken van een nachtelijke storm boven Europa. Ook een heleboel foto’s van zijn hand gingen al viraal. Op een van zijn beelden was onder meer te zien dat er in België ’s nachts erg veel lichten branden ten opzichte van andere landen.

L’Europe aussi offre de belles aurores boréales, du - au N. Au 1er plan #Berlin & derrière la Belgique se distingue comme toujours nettement pic.twitter.com/Hgef0Q4ikT — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 9 mei 2017

De Fransman verblijft in totaal zes maanden in het Internationaal Ruimtestation ISS in opdracht van het Europees Ruimtevaartorganisatie ESA. Op 2 juni keert hij terug naar de aarde.