Blokken in de Bib

Ranst - Studenten kunnen de hele maand juni terecht in de Ranstse bib in de Gasthuisstraat 17 om er in alle rust te studeren.

In de Ranste bib werden bij de renovatie ook twee vergaderlokaaltjes voorzien. Die ruimtes staan de hele blokmaand juni tijdens de openinguren ter beschikking van studenten. Er is gratis wifi beschikbaar dus de laptop kan mee en ook een glaasje water hoort tot de mogelijkheden. De bib is niet open op vrijdag en zondag. Op maandag, dinsdag en donderdag gaan de deuren open tussen 14 en 20u. Op donderdag kan u er ook terecht tussen 10 en 12u. en op woensdag tussen 14 en 18u. Op zaterdag kan het ook tussen 10 en 12u.