Kempenaar doet zalig relaas van hoe hij met hoofd tussen liftdeuren zat

Herentals - Kempenaar Nick Kraft, ook wel bekend van het dj-duo Lowriderz, heeft iets ‘gerellig’ meegemaakt. De jongeman kwam naar eigen zeggen met zijn hoofd tussen de deuren van een lift terecht. Daar zijn geen beelden van, maar het filmpje waarin hij zijn verhaal doet gaat wel viraal op Facebook, vooral door zijn sappig accent en gezichtsuitdrukkingen.

Kraft moest woensdag op de tiende verdieping van een gebouw zijn. Omdat het zo warm was, wilde hij de lift nemen. “Hoorde me komen?”, vertelt hij. “Dus ik wil de lift pakken, staat daar iemand in, en die doet die deur dicht. Dus wat gebeurt er. Ik kom daar in die lift aan, en die liftdeur gaat dicht, en ik zit daar met mijne kop tussen.”

Zijn hoofd werd naar eigen zeggen helemaal samengedrukt en ”uitgerokken”. “Dat was van het ene moment op het andere van een gewoon hoofd naar dit hoofd”, illustreert Kraft.

Of zijn verhaal helemaal klopt, valt misschien wel te betwijfelen, maar het zorgt alleszins voor heel wat plezier op Facebook. Het werd al meer dan 100.000 keer bekeken op minder dan een dag tijd.

Kraft draait deze zomer met Lowriderz onder meer op het Sunrise Festival in De Lilse Bergen en op Tomorrowland.