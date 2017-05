Miljoenenboete voor Facebook wegens gebruik data WhatsApp

Brussel - De Europese Commissie heeft Facebook een boete van 110 miljoen euro opgelegd voor het verschaffen van foutieve informatie bij de overname van WhatsApp in 2014. Het is de allereerste keer dat de Commissie een boete oplegt voor foutieve informatie.

In 2014 onderzocht de Commissie de overname van berichtendienst WhatsApp door het populaire sociale netwerk. Maar Facebook speelde niet volledig open kaart, oordeelt eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager. De boete is voor haar een “duidelijk signaal” aan bedrijven dat ze aan alle facetten van de overnamewetgeving moeten voldoen.

“De beslissing legt een proportionele en afschrikwekkende boete op aan Facebook”, aldus de Deense eurocommissaris.

De Commissie neemt het niet dat Facebook destijds stelde dat het onmogelijk de Facebookaccounts automatisch kan koppelen aan de accounts van WhatsApp-gebruikers. Facebook zei dit zowel bij de kennisgeving als later nogmaals in antwoord op de Commissie.

Maar bij een update van de gebruiksvoorwaarden en privacyregels in 2016 kondigde Whatsap de mogelijkheid aan om het telefoonnummer van de WhatsApp-gebruiker te koppelen aan Facebook. Eind vorig jaar maakte de Commissie hierover formeel haar bezwaren over aan Facebook. Na onderzoek oordeelt de Commissie dat de koppeling van accounts reeds in 2014 technisch mogelijk was en dat Facebook hiervan op de hoogte was.

(belga)