Topman Australische fiscus betrokken bij enorme fraudezaak

De adjunctcommissaris van de Australische fiscus (ATO) Michael Cranston is betrokken bij een enorme fraudezaak. Dat heeft de politie donderdag gezegd. Eerder werd zijn zoon al in verdenking gesteld van het stelen van tienduizenden dollars van de staat.

De zoon en dochters van Cranston werden samen met zeven andere mensen opgepakt in verband met het verduisteren van 165 miljoen Australische dollar (104 miljoen euro) van de staat. Bij de huiszoekingen van woensdag in Sydney werd minstens 15 miljoen dollar cashgeld, 25 wagens, 12 motoren, 2 vliegtuigen, wapens en dure wijn in beslag genomen.

Cranston, die waarschijnlijk wordt aangeklaagd voor machtsmisbruik, wordt niet beschouwd als een samenzweerder, maar hij zou wel onbewust betrokken kunnen zijn geweest bij de misdaden van zijn zoon. “Het lijkt erop dat zijn zoon hem mogelijk gevraagd heeft om toegang te krijgen tot bepaalde informatie”, aldus de federale politie donderdag.

Het fraudenetwerk zou miljoenen dollars hebben overgeheveld door loondiensten aan te bieden aan klanten en de betalingen om te leiden via een vennootschap. De overheid liep zo grote hoeveelheden inkomensbelastingen mis, aangezien de verdachten een groot deel van het verdiende geld via een complex netwerk van bedrijven en fondsen naar hun eigen rekening doorsluisden.

Naast Cranston zouden ook twee andere functionarissen geschorst zijn. Er startte ook een intern onderzoek bij de belastingsdienst. Volgens de lokale media is Cranston al meer dan drie maanden aan de slag bij de fiscus.

