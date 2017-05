Anna (15) flikflakt zich naar WK tumbling

Essen - De jonge Anna Buyens uit Essen behaalde een gouden medaille tumbling op het hoogste niveau. Daarmee is ze geselecteerd voor het wereldkampioenschap dat in november in het Bulgaarse Sofia plaatsvindt.

Het is niet niets, als 15-jarige een Belgische titel binnenhalen. “Het was een spannende wedstrijd en het was moeilijk te voorspellen hoe mijn kansen lagen”, zegt Anna. “Het was alles of niets. Als ik aan het einde van de oefening zou vallen, was het niets geworden. Maar het ging goed. Nu mag ik in november deelnemen aan het wereldkampioenschap in Bulgarije.”

Tumbling is een spectaculaire sport. Op de 25 meter lange verende baan wisselen salto’s, flikflaks en schroeven elkaar af. De reeks wordt afgerond met een indrukwekkende eindsprong. “Ik ben met turnen begonnen toen ik in de derde kleuterklas zat”, zegt Anna. “De discipline tumbling beoefen ik vanaf het derde leerjaar. Ik oefen vijf keer per week en train ook geregeld bij een turnclub in Gent.”

Ook voor trainer Koen Van Tilborgh was het een memorabele wedstrijd. “Turnkring Essen haalde maar liefst drie bronzen (Joëlla Van Den Berg, Femke Loos en Rob Van Opstal, red.) en een gouden medaille binnen. Anna behaalde de eerste plaats op A-niveau bij de 15- tot 17-jarigen met een gigantisch puntenverschil en werd Belgisch kampioen. De tweede eindigde op twee punten minder, wat op zich toch heel veel is. Anna heeft de selectienormen voor haar deelname aan het wereldkampioenschap nu al drie keer behaald. Haar selectie voor het WK is hiermee bevestigd. Ze mag dus naar het wereldkampioenschap voor jeugd in Sofia in Bulgarije in november. Turnkring Essen gaat voor het eerst internationaal.”

Anna zelf blijft er heel rustig onder. “Het is natuurlijk heel leuk om een beker en een gouden medaille te winnen. Hoe mijn toekomst eruitziet? Ik weet het niet. Ik ben nog jong en turnen wil ik zeker blijven doen.”

Trainers Koen Van Tilborgh en Brigitte Van Aert zijn ook trots op hun andere pupillen. “Onze gymnasten nemen hun trainingen dan ook ernstig, trainen op regelmatige basis en zijn heel gemotiveerd”, zegt Van Aert.

Tijdens de prijsuitreiking had Anna’s coach een emotioneel moment. “Bij het overhandigen van de medailles speelde ons nationaal volkslied. Het is een moment dat je meestal enkel hoort wanneer topsporters hun medaille overhandigd krijgen. Maar nu werd het dus gespeeld voor onze eigen gymnast.”