Veld gevonden voor jeugdproject Losada

Hernan Losada (midden) met zijn spelertjes in het Kielpark. Daar moet hij weg, maar de oplossing ligt in Hoboken. Foto: Walter Saenen

Kiel / Hoboken - Er is een nieuw veld gevonden voor de Football Changes Lives Foundation van Hernan Losada. De voetballer van KFCO Beerschot Wilrijk, die werkt met kansarme jongeren, kan terecht bij RVC Hoboken.

Enkele weken geleden slaakte Hernan Losada een noodkreet. Hij kon met zijn project niet langer terecht op het voetbalveld in het Kielpark. Daardoor zouden de jongeren geen voetballes meer krijgen en dreigde het project van de voetballer te verdwijnen.

Maar dat gevaar is nu geweken. Hernan Losada krijgt, na bemiddeling van sp.a, een veld op de terreinen van RVC Hoboken. Die club zal zijn project ook mee ondersteunen.

“We hadden in de krant gelezen dat het project van Hernan ­Losada dreigde te verdwijnen. Dat zou zeer spijtig zijn want de Football Changes Lives Foundation geeft tientallen kansarme jongeren de kans om te voetballen en buiten te zijn”, zegt de Antwerpse sp.a-voorzitter Tom Meeuws.

Samen met oud-voetballer Paul Beloy werd een oplossing gevonden bij RVC Hoboken, dat in derde provinciale speelt. De club is bereid om een van hun terreinen een aantal uren af te staan voor het project. “En Hoboken is ook bereid om ­Hernan Losada mee te ondersteunen om de werking verder uit te bouwen”, aldus Tom Meeuws.