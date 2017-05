“Team van Trump wist over onderzoek naar Flynn voordat die werd aangesteld”

Michael Flynn, de voormalige adviseur nationale veiligheid van de Amerikaanse president Donald Trump, zou aan Trumps transitieteam gemeld hebben dat hij het onderwerp was van een federaal onderzoek omdat hij in het geheim als lobbyist had gewerkt voor Turkije. Hij deed dat nog vooraleer de president de eed aflegde in januari, aldus de krant New York Times op gezag van twee bronnen vertrouwd met het onderzoek.

Volgens New York Times bracht Flynns advocaat het team van Trump op de hoogte van het onderzoek op 4 januari. Dat betekent dat de president Flynn heeft aangenomen terwijl hij wist dat hij als lobbyist werkte. Nochtans komt de veiligheidsadviseur in contact met zeer gevoelige, geheime informatie.

Flynn nam uiteindelijk minder dan een maand na zijn aanstelling als adviseur ontslag omdat hij foute informatie had gegeven aan vicepresident Mike Pence over zijn contacten met de Russische ambassadeur. Het ontslag volgde echter pas enige tijd nadat waarnemend minister van Justitie Sally Yates het Witte Huis waarschuwde dat Flynn vatbaar was voor chantage door de Russen, verklaarde Yates eerder deze maand aan de Senaat.

Dinsdag raakte nog bekend dat president Trump aan de ontslagen FBI-baas James Comey gevraagd heeft om het onderzoek naar Flynn stop te zetten. Die onthulling was een van de redenen waarom woensdag een speciale aanklager werd aangesteld voor het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen en de banden tussen het team van Trump en Moskou.

(belga)