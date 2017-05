Opnieuw veerdienst over Kanaaldok aan Lillobrug

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Berendrecht / Lillo / Zandvliet - Er zal opnieuw een veerdienst uitvaren over het Kanaaldok aan de Lillobrug. Van maandag 19 juni tot zondag 29 oktober wil het Havenbedrijf met dit veer de aantrekkelijkheid van de fiets als alternatief voor het woon-werkverkeer verhogen.

Vorig jaar in oktober en november werd de veerdienst uitgetest als alternatief voor de Lillobrug, die toen onderbroken was voor onderhoud. Toen maakten bijna tweeduizend passagiers gebruik van deze gratis dienst.

De veerdienst komt er vooral als vervoersmiddel voor de werknemers van bedrijven in de Antwerpse haven. “We leggen de veerdienst opnieuw in om zo ook voor een andere periode dan de wintermaanden van vorig jaar een goed beeld te krijgen van het gebruik ervan. We schatten dat er tijdens de zomermaanden nog meer passagiers zullen zijn die met hun fiets gebruikmaken van de dienst. Verder is het ook een minder-hinder maatregel voor de huidige en geplande werken aan de Scheldelaan en de R2, vlak bij Lillo”, zegt schepen van Haven Marc Van Peel (CD&V).

Regelmatige dienstverlening

De gratis veerdienst zal ook deze keer zeven dagen op zeven gratis beschikbaar zijn. Passagiers kunnen inschepen tussen 5u ’s morgens en 23u ’s avonds. Tijden de spitsuren wordt een vaste, regelmatige dienstregeling voorzien. De uren daartussen kunnen passagiers de schipper oproepen om hen op te halen. Er zijn dertig plaatsen en ook de fiets kan gratis mee. De veerdienst zal niet uitvaren bij mist.

325.000 euro

“Als blijkt dat voldoende passagiers gebruikmaken van de veerdienst, denken we aan een permanente fietsveer boven de Tijsmanstunnel. Wie in de haven werkt, krijgt met dit veer tijdens de zomer en in het najaar een alternatief om naar het werk te gaan. Het is een van de inspanningen die bijdragen tot een mobiliteitsoplossing in de haven. Wat we kunnen om de mobiliteit te verbeteren, moeten we doen”, aldus Van Peel.

Voor het project wordt 325.000 euro vrijgemaakt. Al zal de exacte kostprijs afhankelijk zijn van het totale aantal vaaruren.