Manuel Benson, de begeerde Belgische flankaanvaller van Lierse, is op weg naar Genk. De dribbelaar kent de voorwaarden die de Limburgse club hem biedt en tussen Lierse en Genk waren er al twee constructieve gesprekken.

Een akkoord op clubniveau is niet meer zo veraf. Benson was dit seizoen goed voor zeven goals en zeven assists in 1B en in Play-off 2 en werd belofteinternational. Ook andere clubs in binnen- en buitenland liggen nog op de loer.