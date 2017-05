Gheysens polste Maes voor Antwerp

Net als Waasland-Beveren (Clement?) tast Antwerp uitvoerig de trainersmarkt af omdat het nog niet zeker is dat Wim De Decker zal/kan aanblijven als T1. Daarbij neemt ook investeerder Paul Gheysens zelf sportieve initiatieven. Zo polste hij - en niet Patrick Decuyper - naar Peter Maes, die al een tijdje zonder club zit.

Het trainersbudget bij de Great Old is evenwel (nog) niet zo groot en hoewel Antwerp een traditieclub is, droomt Maes nog iets groter. Antwerp, waar ook al Hasi werd geciteerd, zoekt dus verder.