Tom Waes gaat naast drugsbaron wonen

De baard van Tom Waes (48) is stilaan vol genoeg voor de fictiereeks Undercover, waarvan de opnames op 6 juni starten. Waes speelt in de nieuwe Eén-reeks de Belgische undercoveragent Bob Lemmens, die samen met zijn Nederlandse collega Kim De Rooy (Anna Drijver) onderduikt in het drugsmilieu in de grensstreek België-Nederland. Ze hebben het gemunt op de Nederlandse drugsbaron André (Frank Lammers) die een luxevilla heeft in Lommel, maar veel liever in zijn chalet vertoeft op een camping in de buurt.