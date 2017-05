Natalia wil naar Songfestival ... maar ze is niet de enige

Peter Van de Veire onthulde vorige weekend dat Eén in 2018 rechtstreeks een kandidaat zal aanduiden zonder een selectiewedstrijd, zoals bij Tom Dice in 2010. Dat klonk alvast Natalia als muziek in de oren. Maar ook Belle Perez, Kate Ryan, Gene Thomas en Isabelle A zien een deelname wel zitten.

Het succes van Blanche op het songfestival heeft heel wat Vlaamse artiesten aan het dromen gezet. Onder wie Natalia, die al liet weten dat ze volgend jaar graag ons lans zou vertegenwoordigen in Portugal. Natalia nam in 2004 al eens deel aan de Belgische preselecties met Higher than the Sun, maar moest toen nipt de duimen leggen voor Xandee. “Ik heb geen zin om het te moeten opnemen tegen andere Vlaamse artiesten, maar als de VRT mij rechtstreeks vraagt om ons land te verdedigen en ik heb een goed nummer, dan zal ik dat heel graag doen.”

7,5 miljoen views op YouTube

Voor Natalia zou het een kans zijn om internationaal door te breken, want het songfestival is weer helemaal hot. Dankzij streamingdiensten als YouTube is de visibiliteit ook stukken groter. De clip van Blanche is al meer dan 7,5 miljoen keer bekeken, en met City Lights stijgt ze door naar de eerste plaats in de Ultratop. Daarmee is ze pas de derde Waalse songfestivalkandidaat ooit die bij ons op de eerste plaats in de hitlijsten belandt.

Bij Eén zouden ze gek zijn om de kandidatuur van een ervaren topartieste als Na­talia niet te overwegen, maar er zijn nog kapers op de kust. Kate Ryan gaf al aan dat ze naar haar mislukte Je t’adore-avontuur – ze bleef steken in de halve finale in 2006 – een herkansing wel zou zien zitten. Belle Perez zou het een eer vinden om ons land te vertegenwoordigen, en Gene Thomas en Isabelle A. willen wel gaan, “als het nummer goed is”.

Ook Ozark Henry liet in een interview met onze krant eerder al verstaan dat hij gerust naar het songfestival wil gaan als hij artistieke vrijheid krijgt. De Romeo’s hebben ook al een paar keer openlijk gesolliciteerd. “We gaan niet lobbyen, maar als de VRT ons vraagt, staan we klaar”, aldus Chris Van Tongelen. De VRT heeft dus keuze zat.